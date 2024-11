Taxista de 50 anos é morto dentro de casa, em Fortaleza

Um taxista de 50 anos foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), na tarde desta sexta-feira (15), dentro de casa, no Parque Araxá, em Fortaleza. A vítima, Francisco Guilherme de Holanda Campos Júnior, foi baleada na cabeça e morreu no local. Os criminosos fugiram.

Legenda: Categoria faz homenagem ao colega vítima de violência em Fortaleza Foto: Reprodução/Instagram

Segundo testemunhas, quatro homens teriam abordado Guilherme enquanto ele lavava o portão de casa. O táxi do profissional estava estacionado em frente ao local. Os criminosos teriam amarrado a vítima e a esposa, com a intenção de roubar itens da casa, além do carro. Porém, Guilherme teria conseguido se soltar e reagido à ação. Neste momento, acabou baleado.

Conforme relatos da esposa da vítima, o quarteto ainda teria levado objetos, como celulares e chaves dos carros do casal. Porém, os veículos não foram levados.

Imagens de câmeras de segurança da região mostram os quatro homens fugindo a pé ou em uma motocicleta após a ação. A esposa da vítima aparece nas imagens correndo para fora de casa, pedindo socorro aos vizinhos.

Legenda: Imagem de câmera de segurança mostra um dos criminosos entrando na casa do taxista Foto: Reprodução

Em nota divulga à imprensa, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em "diligências ininterruptas" relacionadas à ocorrência de latrocínio. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada.

As investigações estão a cargo da 6ª Delegacia do DHPP.

Manifestação da categoria

O presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi-CE), Francisco Moura, afirma que a indignação da categoria é grande com a violência sofrida pelo companheiro de profissão. "Estamos arrasados, revoltados, sem chão com essa notícia, e querendo justiça. Um absurdo o que fizeram ao nosso companheiro".

Nas redes sociais, o perfil do Sinditáxi-CE publicou uma nota de "indignação e pedido de justiça". "Não podemos permitir que esse crime tão bárbaro fique impune. Os autores desse ato cruel precisam ser identificados e presos. A violência que tirou a vida de Guilherme Campos não pode ser normalizada ou esquecida".

O perfil do Rádio Táxi Fortaleza “A Pioneira” manifestou pesar pela morte do colega de classe. "É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Guilherme Campos, ex-presidente da Cooperativa Rádio Táxi Fortaleza. Sua trajetória à frente da cooperativa foi marcada por um compromisso inabalável com o bem-estar de todos os seus membros e pela luta constante em prol de melhorias e inovações no setor", faz parte do comunicado na rede.