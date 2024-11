Cadáveres de mulheres são encontrados dentro de saco plástico e em matagal, em Fortaleza

Dois cadáveres de vítimas do sexo feminino foram encontrados em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira (13). Um dos corpos foi localizado no bairro Canindezinho e o outro no bairro Passaré, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Há informações de que o cadáver no bairro Passaré estava em um matagal, enquanto o outro foi achado dentro de um saco plástico. Até o momento não há indicativos de que os crimes tenham relação e nenhum suspeito foi capturado.

Nenhuma das vítimas foi identificada até o fim da tarde desta quarta-feira (13). A SSPDS afirmou por nota que o corpo da mulher localizado no bairro Canindezinho "apresentava lesões feitas por objeto perfurocortante".

Veja também Segurança Empresário cearense assassinado em Recife deixou 'espólio criminoso' para quadrilha, diz PF Segurança Extorsão, facção e 'tocaia': o que diz a investigação sobre o assassinato de dentista em Morada Nova

INVESTIGAÇÕES

Para ambas as ocorrências foram acionadas equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)

"O DHPP está a cargo das investigações acerca do caso com o objetivo de elucidar as informações, bem como identificar e capturar as pessoas envolvidas no crime", conforme a Pasta.

A SSPDS acrescenta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. Denúncias podem ser enviadas para número 181 ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Secretaria.