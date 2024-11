Em 6 anos, 502 jovens que passaram pelo sistema socioeducativo no Ceará morreram, aponta pesquisa

Uma pesquisa desenvolvida pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), e divulgada na tarde desta quinta-feira (14), no evento "Semana Cada Vida Importa", aponta que 502 jovens que passaram por medidas socioeducativas de privação de liberdade - em decorrência de atos infracionais - no Estado, morreram entre os anos de 2016 e 2021. Esse número representa 5,2% do total de pessoas que cumpriu medidas de privação de liberdade, no Sistema Socioeducativo cearense, nesses seis anos, que é de 9.742 jovens.

83% das pessoas mortas (ou seja, 417 jovens) foram vítimas de homicídios; 3,5% (18 jovens) morreram em acidentes; 0,8% (4 jovens) cometeram suicídio; e 0,4% (2 jovens) tiveram a causa da morte classificada como "outros", conforme dados consultados pelos pesquisadores no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Outros 61 jovens (12,1% do total) tiveram a causa da morte ignorada.

A pesquisa "Vidas por um Fio - Trajetórias de adolescentes após o cumprimento de medidas socioeducativas no Ceará" detalha que o ano em que aconteceu o maior número de mortes de jovens que cumpriram medidas socioeducativas de privação de liberdade foi 2020, com 136 casos (dos quais 112 foram homicídios). Já o ano que teve menos mortes foi 2016, com 17 casos (sendo 15 homicídios).

Segundo a pesquisa, o tempo de vida desses jovens mortos, ao terminarem a medida socioeducativa, foi, em média, de 457 dias (ou seja, aproximadamente 1 ano, 3 meses e 7 dias). Alguns jovens morreram durante o cumprimento da medida.

A maioria dos jovens que saíram das medidas socioeducativas e morreram no Ceará, nos 6 anos pesquisados, era do sexo masculino (481 jovens, ou 95,8% do total), enquanto apenas 21 (4,1%) eram do sexo feminino. E a idade média desses jovens mortos era de 17 anos.

O coordenador técnico do Comitê de Prevenção e Combate à Violência, o sociólogo Thiago de Holanda, analisa que os jovens que passam pelo Sistema Socioeducativo "são mais suscetíveis à violência, à violência letal, a serem vítimas de homicídio".

A gente foi aprofundar a trajetória dos adolescentes que saem do Sistema Socioeducativo. A gente chegou em um dado muito chocante, absurdo, que muitos deles morrem. E, em uma média de um ano e três meses, se nada for feito, é o tempo crítico que esse evento da morte pode acontecer." Thiago de Holanda Coordenador técnico do Comitê de Prevenção e Combate à Violência

Veja também Segurança Violência, gravidez e falta de estrutura: pesquisa denuncia cenário de centros socioeducativos do CE Ceará Um a cada 3 adolescentes em medida socioeducativa no CE fez tratamento psiquiátrico no início do ano

Quem são os egressos do sistema socioeducativo?

Uma equipe formada por 23 pessoas (três coordenadores da pesquisa, dez recenseadores comunitários e sete motoristas da Alece) levantou e visitou o endereço de 1.013 egressos do sistema socioeducativo, no Ceará. Entretanto, apenas 171 jovens (em 14% dos endereços visitados) foram localizados e aceitaram participar de uma pesquisa que traçou o perfil desse público.

"O perfil dessa vítima já é um perfil conhecido, a maioria é de meninos negros (pretos e pardos), que se dizem heterossexuais, que tem uma renda baixa e uma baixa escolaridade. É o perfil também das vítimas de homicídio: o jovem negro morador da periferia", resume o sociólogo Thiago de Holanda.

Confira o perfil maioritário do egresso:

Legenda: Apenas 171 egressos do sistema socioeducativo foram localizados e aceitaram participar de uma pesquisa que traçou o perfil desse público Foto: Reprodução/ Pesquisa

A pesquisa revela ainda que 46,2% dos entrevistados trabalhavam antes da medida socioeducativa (sendo 19,4% como entregador e outros 19,4%, como servente de pedreiro); enquanto 60% trabalharam após a medida (sendo 14,6% como servente de pedreiro e 10,3%, como vendedor). Os jovens ouvidos começaram a ter uma atividade remunerada, em média, com 14 anos. E apenas 17,6% tiveram a carteira assinada.

Quanto ao estudo, 56,7% dos jovens entrevistados estavam fora da escola antes de serem punidos com a medida socioeducativa. Após terminarem a medida, apenas 2 em cada 10 jovens voltaram à escola. Dentre 80% que não voltaram a estudar, 23,1% disseram que não voltaram por falta de interesse; 22,5%, em razão da necessidade de trabalhar; e 13,7%, por restrições de locomoção no território.

Thiago de Holanda avalia que esses jovens têm poucas oportunidades, após cumprirem as medidas socioeducativas: "Eles já têm uma base muito prejudicada na escola. Quando eles entram no sistema socioeducativo, eles não melhoram isso. Quando saem, eles também não retornam à escola. A gente precisa qualificar esse processo de aprendizagem desses adolescentes, porque isso tem relação também com os cursos profissionalizantes que são oferecidos, e como é que eles podem, depois, ser incluídos nesse processo produtivo".

"Antes da medida, esses adolescentes já trabalharam ou tiveram alguma relação com o mundo do trabalho, mas trabalho precário, informal. Quando eles saem (do Sistema Socioeducativo), mesmo tendo feito curso dentro da unidade, eles não são incluídos em atividades relacionadas a esses cursos que eles fizeram. Eles voltam a participar de atividades informais, precarizadas. Então, essa é uma questão que chama atenção e que a gente quer trabalhar, a partir dessa pesquisa para poder gerar oportunidades", completa o sociólogo.