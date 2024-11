Polícia Militar apreende mais de 25 kg de cocaína em Trairi; droga estava em mala abandonada

Integrantes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizaram uma grande apreensão de drogas nessa quinta-feira (14). Os policiais localizaram uma mala abandonada com 25,3 kg de cocaína, no município de Trairi, na região da Grande Fortaleza.

Segundo a PMCE, o material foi encontrado embaixo de uma carcaça de geladeira velha, às margens da orla da Praia de Guajiru.

"A descoberta dos entorpecentes aconteceu após uma denúncia anônima sobre uma mala suspeita deixada no local", informou a corporação em nota publicada em seus canais.

Ainda de acordo com a PMCE, os policiais militares da 4ª Companhia do 23º Batalhão (4ªCia/23ºBPM) foram até o local e apreenderam as drogas. Nenhum suspeito foi localizado.

Legenda: Pacotes de cocaína estavam escondidos numa carcaça de geladeira. Foto: Divulgação / PMCE

Após a apreensão, o material foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Trairi, que deverá investigar o caso.