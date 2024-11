Dentista de 32 anos é executado dentro da clínica em Morada Nova

Um dentista de 32 anos foi assassinado em Morada Nova, no interior do Ceará, na manhã deste sábado (9). A vítima, Romullo Kleyver Maia Façanha, foi morta no interior de uma clínica.

O dentista atingido com disparos de arma de fogo e foi a óbito no local, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social.

Um suspeito do crime foi encontrado e conduzido à Delegacia de Russas. Na casa dele, foram encontrados um revólver, as roupas utilizadas no ato, dinheiro e drogas.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e atenderam à ocorrência.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A Delegacia Municipal de Morada Nova está a cargo das investigações.

O dentista possuía antecedentes criminais por tentativa de homicídio e fraude processual.