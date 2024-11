Integrante da quadrilha 'Irmãos Coragem', ligada ao PCC, é morto durante ação policial em Sobral

Danilo Batista Ferreira, o Danilo Coragem, um dos integrantes da quadrilha "Irmãos Coragem", atuante na Região Norte cearense e ligado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC) foi morto durante cumprimento de mandado de prisão em Sobral na última segunda-feira (4). Ele foi condenado a 11 anos e três meses de prisão em agosto deste ano, junto a outros membros do bando criminoso. O grupo foi sentenciado a quase 70 anos de reclusão.

Segundo Inquérito Policial, obtido pelo Diário do Nordeste, uma ação coordenada entre a Delegacia Regional de Sobral e o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) de Sobral e Forquilha ocorreu em uma casa na localidade de Serrote do Piaba, onde estariam escondidos integrantes dos Irmãos Coragem.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que os agentes foram recebidos a tiros ao cercarem a residência. Um dos suspeitos que teria feito disparo foi Danilo Coragem, que fugiu e foi atingido durante a troca de tiros.

Conforme a corporação, ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O atestado de óbito anexado ao inquérito aponta que ele faleceu na unidade de saúde às 21h22 do dia 4 de novembro.

Veja também Segurança 'Irmãos Coragem': quadrilha ligada à facção PCC no Ceará é condenada a quase 70 anos de prisão Segurança Tráfico e homicídios: quem é o 'Irmão Coragem', um dos criminosos mais procurados no CE e preso em SP

O segundo suspeito que atirou contra os policiais fugiu por uma extensa área de matagal, e até o momento da publicação desta matéria não foi encontrado. O nome dele não foi divulgado.

"Imediatamente, as equipes foram até o local e cercaram uma residência onde, ao serem abordados, dois indivíduos efetuaram disparos contra as guarnições. Durante a troca de tiros, um dos indivíduos foi lesionado e faleceu a caminho do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral. O segundo indivíduo conseguiu fugir para uma extensa área de mata", diz nota da PMCE.

R$ 27 mil, armas e drogas apreendidas

Conforme o inquérito, na residência onde Danilo Batista estava escondido, foram apreendidos itens como:

R$ 27.416 reais em dinheiro trocado,

1 cordão de ouro,

1 anel dourado.

Maconha

Crack

Cocaína

Celulares

Três revólveres

Legenda: Itens apreendidos foram encaminhados às autoridades Foto: Reprodução/Inquérito Policial

O termo de depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência aponta que foram realizadas buscas na casa onde os suspeitos estariam se escondendo. A maioria dos ilícitos foi encontrada em uma mochila que estava na entrada da residência.

Os agentes declararam que se apresentaram ao chegar no local para realizar o cumprimento do mandado, e que Danilo é uma liderança de facção criminosa conhecida na região.

A quadrilha "Irmãos Coragem" é conhecida por crimes como tráfico de drogas, roubos a bancos e homicídios.

A sentença da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, de agosto deste ano, descreve que "o grupo ora investigado seria um braço da organização criminosa PCC em atuação na região de Sobral e adjacências, possuindo alguns dos seus integrantes o vulgo em comum de 'Irmãos Coragem', os quais comandariam todo o esquema de crimes voltados ao domínio sobre o tráfico de drogas, além de impor sua vontade nas localidades que controlam".

Defesa afirma que suspeito foi executado

A defesa da família de Danilo Coragem disse que a família denunciou o caso como uma execução, e que a vítima não teria reagido à chegada dos policiais. Conforme os relatos, os agentes de segurança chegaram em uma ambulância e em um carro de passeio descaracterizado.

"Os relatos e fatos levantados indicam que, além da perda irreparável sofrida, a operação apresentou sérias falhas procedimentais que precisam ser investigadas a fundo. É essencial que o Estado e as autoridades competentes garantam uma apuração minuciosa, ouvindo todas as testemunhas e coletando provas de forma imparcial e transparente, em respeito ao direito da família à verdade", diz texto dos advogados Marcos Pereira e Alberto Lucas.

Outro 'Irmão Coragem' morto

Em 18 de janeiro deste ano, Evaldo Batista Ferreira, conhecido como Evaldo Coragem, foi morto em uma intervenção policial em Juazeiro, na Bahia.

Ele estava foragido e figurou na lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), com recompensa de R$ 8 mil por informações sobre a sua localização.

Legenda: SSPDS determinou recompensa de R$ 8 mil para ter informações de 'Evaldo Coragem' Foto: Reprodução

Evaldo foi encontrado em uma investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará (Ficco/CE).

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) afirmou, em seu site, que "Evaldo Coragem fugiu do território cearense e, segundo investigações, buscava ampliar a atuação da organização criminosa paulista que ele representava. Além de recrutar novos associados, o criminoso pretendia também explodir agências bancárias no sertão nordestino, com o objetivo de angariar recursos".