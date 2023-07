Tráfico e homicídios: quem é o 'Irmão Coragem', um dos criminosos mais procurados no CE e preso em SP

Um dos homens mais procurados pelas autoridades do Ceará foi preso em São Paulo. José Eraldo Mesquita do Nascimento, o 'Eraldo Coragem', é dono de uma extensa ficha criminal e foi preso em ação da Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará (FICCO), com participação de agentes da Polícia Federal.

Eraldo estava no bairro Vila Peri, na Capital de São Paulo e ainda tentou ludibriar os policiais a partir do uso de um documento falso. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Delitos de Organização Criminosa do Ceará.

Membro do grupo criminoso 'Irmãos Coragem', em 2022, informações que pudessem levar à prisão do foragido chegaram a valer R$ 8 mil, ofertados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE). "O indivíduo figura, ainda, como suspeito de chefiar um grupo criminoso paulista, na região norte do estado do Ceará, constando também sua possível participação em ataques a instituições financeiras no Ceará", conforme a Pasta.

A família é conhecida por participação no tráfico de drogas na Região Norte do Estado

Tendo conhecimento da prisão em São Paulo, a Justiça do Ceará expediu despacho para a citação pessoal do preso. Agora, há expectativa de que o acusado possa ser transferido ao Ceará, a qualquer momento.

HISTÓRICO DE CRIMES

Tentativa de chacina, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa são algumas das ações imputadas a José Eraldo. Só na Justiça cearense, ele responde a, pelo menos, seis processos por crimes ocorridos em Cariré, Sobral, Guaraciaba do Norte e Reriutaba.

A tentativa de chacina aconteceu em 2017, em Sobral. Três pessoas morreram na ação e Eraldo foi denunciado no caso. Ainda no mesmo ano ele teria atentado contra a vida de outra vítima, enquanto ela passava na calçada.

Em 2018, no município de Reriutaba, disparou contra policiais militares, tentando matar os agentes a tiros de fuzil logo após um assalto a um banco em Guaraciaba do Norte, de acordo com denúncia do Ministério Público do Ceará.

OS 'IRMÃOS CORAGEM'

Pelo menos outros dois membros do grupo 'Irmãos Coragem' já foram identificados pelas autoridades. Conforme acusação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do MPCE, Evaldo Batista Ferreira, o 'Evaldo Coragem' era um dos principais membros dos 'Irmãos Coragem' e integrava uma facção criminosa de origem paulista.

Os investigadores do Gaeco apontaram Evaldo como um dos principais fornecedores de entorpecentes da Região. Em conversa interceptada por decisão judicial, ele pede para um comparsa: "ajeita aí o mesmo tanto que tu ta ajeitando para o Troncha". O homem não identificado responde: "Ajeitar outra quarta? (250g de drogas)". "Ninguém fala, não, macho, já to falando para ninguém falar essas coisas no celular, mah", rebate Evaldo.

José Eraldo Mesquita do Nascimento também é acusado pelo Ministério Público de fornecer drogas para a facção, na Região Norte do Ceará, junto de Evaldo.

Já Marcos Batista Ferreira Mendes, o 'Marquim Coragem', também constava no Programa de Recompensas do Ceará (com promessa de pagamento de R$ 8 mil por informações), até outubro de 2021, quando foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), em Sobral, junto de dois comparsas, na posse de seis armas de fogo.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR