Polícia Civil vai investigar acidente entre carro e VLT que deixou três pessoas mortas em Fortaleza

A colisão entre um carro e um Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) que terminou com três pessoas mortas em Fortaleza será investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). Um procedimento foi instaurado no 34º Distrito Policial (34ºDP), e as forças policiais já fazem diligências e ouvem testemunhas, segundo a Sercretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira (15) no bairro Vila União. Duas mulheres e uma criança foram a óbito, e outras duas pessoas que estavam no carro foram socorridas.

Entre as pessoas mortas, uma era idosa, e chegou a ser socorrida em estado grave, porém não resistiu aos ferimentos causados pela colisão. Os corpos ficaram presos às ferragens.

As vítimas ainda não tiveram a identificação informada, mas, segundo testemunhas, moravam próximo ao local do acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) trabalharam no resgate das vítimas por cerca de duas horas.

Veja também Ceará Colisão entre carro e VLT deixa criança e duas mulheres mortas em Fortaleza Segurança Homem com tornozeleira eletrônica é preso por estuprar e tentar matar mulher em Maracanaú Segurança Suspeito de ocultar dois corpos em matagal em Caucaia é preso

Veículo destruído

A reportagem da Verdinha FM 92.5 acompanhou, no local, o desdobramento do acidente, a chegada de familiares em busca de notícias e o resgate das vítimas que ocupam o carro menor. O veículo ficou totalmente destruído após a colisão.

Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que o "veículo rodoviário avançou sobre a via-férrea no momento na passagem do trem, entre estações Borges de Melo e Vila União, por volta das 11h", e que não houve passageiros do VLT feridos.

Ainda segundo o Metrofor, "as sinalizações do local estavam em funcionamento no momento do acidente". Uma câmera instalada ao lado do local do sinistro deve auxiliar nas investigações.