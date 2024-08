Colisão entre carro e VLT deixa criança e duas mulheres mortas em Fortaleza

Um acidente envolvendo um carro e um trem do VLT de Fortaleza deixou uma criança e duas mulheres mortas, na manhã desta quinta-feira (15), no bairro Aeroporto. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) trabalham no resgate das vítimas desde as 10h.

No total, quatro vítimas foram atingidas pelo acidente: três, incluindo uma criança, tiveram a morte confirmada por equipes do Samu que atendem a ocorrência. Uma idosa que estava no carro chegou a ser resgatada em estado grave, mas não resistiu.

A motorista do veículo foi retirada das ferragens por volta das 12h20 e encaminhada a uma unidade de saúde. As vítimas ainda não tiveram a identificação informada, mas, segundo testemunhas, elas moravam próximo ao local do acidente.

Pelo menos três ambulâncias do Samu e duas composições do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuam na ocorrência, além de equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da PMCE.

Segundo relatos de moradores da região, a colisão ocorreu após o carro cruzar a linha férrea no momento em que o VLT trafegava. Ainda não há confirmação se a sinalização sonora e a cancela de isolamento dos trilhos funcionaram.

O Diário do Nordeste contatou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para obter detalhes oficiais da ocorrência, e aguarda resposta.

Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que o "veículo rodoviário avançou sobre a via férrea no momento na passagem do trem, entre estações Borges de Melo e Vila União, por volta das 11h", e cinformou que não houve passageiros do VLT feridos.

Ainda segundo o Metrofor, "as sinalizações do local estavam em funcionamento no momento do acidente". Uma câmera instalada ao lado do local do sinistro deve auxiliar nas investigações.

Todos os vagões do VLT foram esvaziados, e não há registros de passageiros feridos no transporte coletivo.

A reportagem da Verdinha FM 92.5 acompanha, no local, o desdobramento do acidente, a chegada de familiares em busca de notícias e o resgate das vítimas que ocupam o carro menor. O veículo ficou totalmente destruído após a colisão.

Mais informações em instantes.