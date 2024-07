VLT Cariri volta a funcionar parcialmente após acidente com quatro feridos

O VLT Cariri, no município de Crato, retomou o funcionamento parcialmente nesta quinta-feira (25), um dia após se envolver em um acidente que deixou quatro feridos.

Conforme o Metrofor, apenas um veículo está realizando o transporte no momento. "O VLT Cariri tem funcionamento especial a partir desta quinta-feira (25), devido ao acidente ocorrido na quarta-feira. As viagens acontecem com um trem, que atenderá os passageiros em todas as nove estações, entre Fátima e Crato", destacou a nota.

Ainda conforme o órgão, devido à utilização de apenas um trem, o intervalo entre viagens será maior que o habitual (Veja abaixo).

"O intervalo deve ser normalizado após a conclusão dos reparos necessários no trem danificado, que garantirá o retorno", informou.

O equipamento funciona de 6h às 19h, de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, o horário de atendimento é de 6h às 13h. O serviço é fechado aos domingos.

Acidente com VLT Cariri

O Metrofor informou que o veículo deveria parar ao chegar à estação Crato, localizada no Centro da cidade, mas acabou continuando o trajeto até colidir contra uma barreira de segurança. O órgão investiga o que causou o acidente.

Quatro pessoas relataram dores e foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu as vítimas para os hospitais São Camilo e São Raimundo, onde passaram por avaliação médica. Nenhum dos atendidos apresentou ferimentos graves.

Novos horários de funcionamento do VLT Cariri

Estação Fátima

6h

7h30

9h

10h30

12h

13h30

15h

16h30

18h

19h10

Estação Crato