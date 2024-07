Colisão de VLT com barreira de segurança deixa quatro feridos, no Crato

Um acidente envolvendo um VLT deixou quatro pessoas feridas, na manhã desta quarta-feira (24), no Crato, na Região do Cariri. Com a ocorrência, o funcionamento do serviço no município será alterado até que o trem seja removido do local do incidente.

Em nota, o Metrofor informou que o veículo deveria parar ao chegar à estação Crato, localizada no Centro da cidade, mas acabou continuando o trajeto até colidir contra uma barreira de segurança. O órgão investiga o que causou o acidente.

Legenda: Parte frontal do veículo foi severamente danificada Foto: Célia Nascimento

Quatro pessoas relataram dores e foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que conduziu as vítimas para os hospitais São Camilo e São Raimundo, onde deverão passar por avaliação médica. Nenhum dos atendidos apresentou ferimentos graves.

ALTERAÇÃO NO FUNCIONAMENTO

Enquanto o trem não é retirado do local do incidente, as operações do VLT na estação Crato estão suspensas. O serviço segue funcionando normalmente entre as estações Padre Cícero e Fátima.