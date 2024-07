Homem é agredido com tapas e chutes por guardas civis em rodoviária de Juazeiro do Norte

Um homem foi agredido com tapas e chutes por guardas civis em uma rodoviária de Juazeiro do Norte, no Cariri, na madrugada desta terça-feira (23). Imagens gravadas por testemunhas mostram que um dos agentes chega pelas costas e dá um tapa no rosto da vítima.

Outros guardas entram na agressão e dão chutes no homem, que cai no chão e continua levando golpes. Uma mulher que está perto questiona a violência, e um agente diz que "foi ameaçado" pela pessoa.

Veja o momento das agressões:

Segundo o secretário da Segurança Pública de Juazeiro do Norte, Cláudio Luz, a violência será investigada pela corregedoria da Guarda Civil. Ele informou que não será admitido nenhum tipo de "violência arbitrária", mas ressalta que os relatos dos guardas e funcionários da empresa de ônibus dão conta que o cidadão desacatou os presentes.

O comandante da Guarda Civil Metropolitana de Juazeiro do Norte, Julio Cesar dos Santos Alves, disse que o efetivo realiza suas abordagens de forma "proporcional" e sem truculência.

Em entrevista à TV Verdes Mares, ele pontuou que os agentes pediram reforço por conta da agressividade do cidadão, que tentou coagir funcionários.

Veja também Segurança Médico acusado de crimes sexuais em consultório no Cariri é condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão Segurança PM é investigado por divulgar fotos íntimas de ex-namorada em grupo no WhatsApp no Ceará

Vítima de agressão foi presa em flagrante

Conforme um termo de depoimento, ao qual o Sistema Verdes Mares teve acesso, a vítima das agressões foi presa em flagrante por desacato. Um dos guardas, Fábio Junior Florêncio de Oliveira, depôs que o homem estava bêbado tentando embarcar em um ônibus.

Ele conta que o homem "foi pra cima" dele, além de ter sido alvo de ameaças e xingamentos. A equipe teve de "contê-lo", pois, segundo o depoimento, ele ia agredir o guarda civil.