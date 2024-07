Com 11,4°C, cidade do sertão do Ceará bate recorde e registra menor temperatura do ano

Um frio típico de outras regiões do Brasil foi registrado, nesta quinta-feira (25), em uma cidade localizada no sertão cearense. Com mínima de 11,4°C, Aiuaba, a cerca de 435 km de Fortaleza, bateu o recorde de menor temperatura do ano no Estado.

A marca anterior era da própria cidade: em 1º de julho, o termômetro aiuabense despencou para 13,7°C. Os registros são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados diariamente pelas estações distribuídas nos municípios.

Outras 4 cidades registraram temperaturas mínimas inferiores a 16°C, na manhã de hoje. Em Parambu, também no Sertão dos Inhamuns, a mínima foi de 12,9°C; seguida por São Benedito, na Serra da Ibiapaba (14,9°C); Russas (15,6°C) e Quixeré (15,8°C), ambas no Vale do Jaguaribe.

As temperaturas mínimas mais altas flagradas no Estado permaneceram abaixo dos 24°C. As cinco maiores mínimas foram registradas em:

São Gonçalo do Amarante: 23,2°C

Amontada: 22,8°C

Redenção: 22,5°C

Camocim: 22,2°C

Alto Santo: 21,7°C

Por que esfriou no Ceará?

A queda das temperaturas é comum nesta época do ano, “principalmente quando a previsão do tempo indica céu com poucas nuvens ou sem nuvens”, como explicou o meteorologista Vinicius Oliveira, pesquisador da Funceme, ainda no início deste mês.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o também meteorologista Lucas Fumagalli já havia adiantado que “valores em torno de 15°C são esperados para julho e agosto no Ceará, principalmente em cidades mais altas”.

No período, reforçou Lucas, diversos fatores favorecem a queda nos termômetros: a altitude e a distância das cidades em relação ao mar; o próprio período do ano, que é de inverno no hemisfério sul; e a presença de ar mais seco.

A baixa umidade do ar, aliás, gerou aviso de perigo potencial para 65 cidades cearenses, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ontem (24) e válido até as 19h de sexta-feira (26).

O órgão indica que a umidade relativa do ar nessas localidades deve variar entre 30% e 20%, nível muito abaixo da média de 70% a 80% registrada comumente nos municípios do Estado.

Apesar das manhãs sensivelmente mais amenas em Fortaleza, a capital não é beneficiada pelo “friozinho” da mesma forma.

“Fortaleza está ao nível do mar, sofre bastante influência do oceano, que acaba fornecendo calor, por ter temperatura maior à noite e madrugada”, informa Lucas Fumagalli. A temperatura máxima média deve, porém, ficar menor do que no restante do ano.

Previsão do tempo para o Ceará

O mês de julho marca o início de um período de maior estiagem para o Ceará, após a quadra chuvosa. Nesta quinta (25), aliás, o Estado chega ao quarto dia sem registro de chuvas em nenhum município.

Até sábado (27), o céu deve permanecer com poucas nuvens ou sem nuvens em todos os turnos e macrorregiões do Estado, conforme previsão da Funceme.