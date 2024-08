Homem com tornozeleira eletrônica é preso por estuprar e tentar matar mulher em Maracanaú

Um homem de 31 anos, que já era monitorado pela Justiça por tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante por suspeita de estuprar e tentar matar uma mulher de 55 anos, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na madrugada desta quinta-feira (15).

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou a ocorrência, registrada no bairro Santo Sátiro. A prisão foi realizada por policiais militares do 14º Batalhão, após diligências que tiveram início a partir do acionamento feito por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atendeu a vítima.

"Ao chegarem no local, os agentes encontraram a vítima de 55 anos desacordada e com ferimentos pelo corpo. Segundo testemunhas, o suspeito, portador de tornozeleira eletrônica, havia fugido para a casa da mãe após o crime", narrou a PMCE, em nota.

Os policiais militares se deslocaram para a residência da mãe do suspeito, onde ele foi preso em flagrante. O homem foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú (DMM), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foi autuado pelos crimes de estupro de vulnerável - já que a vítima se encontrava sob efeito de álcool - e tentativa de homicídio.

O suspeito já tinha antecedentes criminais por homicídio, ameaça e violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele já tinha sido preso em flagrante por importunação sexual, também em Maracanaú, no ano de 2022.