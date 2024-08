Suspeito de ocultar dois corpos em matagal em Caucaia é preso

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na última quarta-feira (14), por suspeita de participar da ocultação do cadáver de duas pessoas, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os corpos das vítimas foram encontrados em um matagal, no bairro Guagiru, em Caucaia, na tarde da última quarta (14). As duas pessoas ainda não foram identificadas formalmente, segundo a PCCE.

A Polícia Civil informou, em nota, que as investigações apontam que o jovem de 18 anos "foi responsável por ocultar os corpos das vítimas". Ele foi preso em flagrante por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), no bairro Itambé, também em Caucaia.

O suspeito foi levado à delegacia e autuado pelos crimes de ocultação de cadáver e por integrar organização criminosa. Ele já tinha antecedentes criminais por integrar organização criminosa.

"A PCCE informa que segue em diligências com a finalidade de prender os demais partícipes desta ação criminosa", destaca a Instituição, na nota.

A Polícia Civil lembra que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, através do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número (85) 3101-0181, que também está no aplicativo WhatsApp - pelo qual podem ser enviadas mensagens, áudios, vídeos e fotografias.

Outras opções de denúncia são o sistema e-denúncia (pelo site: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/) e pelo telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Polícia Civil.