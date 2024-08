Corpo que seria de criança é atropelado por trem no interior do Ceará

Um corpo que seria de uma criança, que estava em uma via-férrea, foi atropelado por um trem, no Município de Crateús, no Interior do Ceará, na noite da quarta-feira (14). A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias da morte.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) emitiu nota em que afirma que "o corpo de uma vítima do sexo feminino ainda não identificada formalmente foi encontrado em uma via-férrea na localidade de Boa Vista, em Cratéus".

Apesar da Pasta não identificar a vítima, a reportagem apurou que os peritos recolheram indícios de que o corpo era de uma menina de 9 anos, que estava desaparecida desde 13h daquele dia. Existe a suspeita de que ela já estava morta antes do atropelamento pelo trem.

O trem, carregado de cimento e bobinas, trafegava normalmente, em direção ao distrito de Ibiapaba, em Crateús, quando os maquinistas avistaram uma pessoa deitada sobre a linha férrea, no km 123. Os funcionários acionaram o freio de emergência e utilizaram os sinais sonoros da locomotiva, mas não foi possível evitar o atropelamento.

A SSPDS informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e realizaram diligências no local. Uma pulseira verde que a menina desaparecida utilizava teria auxiliado na identificação.

Investigações sobre o caso

Segundo a nota da Secretaria da Segurança Pública, a Delegacia Regional de Crateús, da Polícia Civil, está a cargo das investigações do caso e aguarda o laudo pericial para confirmar as causas da morte, bem como a identificação da vítima.

A Pasta lembra que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais".

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Outras alternativas de denúncias são o sistema "e-denúncia" (pelo site https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/); e os números (88) 3692-3308/ (88) 3692-3504, da Delegacia Regional de Crateús. O sigilo e o anonimato são garantidos pela SSPDS.