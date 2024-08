Quinto preso foragido de penitenciária cearense é recapturado nesta sexta-feira (16)

O quinto preso que fugiu da Unidade Prisional Itaitinga 4 (UP-4), penitenciária da Grande Fortaleza, foi recapturado na noite desta sexta-feira (16). As forças de segurança prenderam novamente Sebastião Andrade dos Reis Filho, vulgo Pel/Peu.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP). A recaptura foi possível por meio de um cerco da polícia penal.

Agora, só resta um último preso foragido, Thiago Brilhante da Silva Costa, e segundo a SAP "as diligências permanecem até a recaptura do último foragido". Outros quatro internos já havia sigo localizados nesta manhã.

Thiago inclusive, teria uma deficiência física. Os fugitivos respondem a processos criminais por delitos como homicídios, roubos, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, estelionato e tortura. Thiago Brilhante seria um homem com deficiência física, conforme o Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen) e o Conselho Penitenciário do Ceará (Copen-CE).

Como foi a fuga?

As circunstâncias da fuga não foram esclarecidas pela SAP. Entretanto, a reportagem do Diário do Nordeste apurou que os detentos conseguiram quebrar uma estrutura de uma cela e chegaram à área externa do presídio, de onde passaram por um muro com o uso de uma "teresa" (espécie de corda feita por lençóis).

Os fugitivos foram identificados como Antônio Claudio Jacó da Silva, conhecido como 'Neguinho Memeu'; Izaquiel De Sousa Oliveira, o 'Mucego'; João Carlos Gomes da Silva, o 'Jota C'; Lucas Nascimento Cardoso; Sebastião Andrade Dos Reis Filho, o 'Peu'; e Thiago Brilhante da Silva Costa.