Elmano anunciará novo programa de segurança pública com concursos e foco em inteligência

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), detalhou, nesta sexta-feira (16), que deve anunciar nos próximos dias um novo programa de segurança para o Estado. As ações terão foco em inteligência, além de reforço da força policial com o lançamento de novos concursos públicos para as polícias Civil e Militar e para o Corpo de Bombeiros.

Em entrevista à rádio Verdinha FM 92.5, Elmano disse que está alinhando os últimos pontos antes de divulgar as novidades para o setor, que definiu como prioritária para a gestão. Na ocasião, ele destacou a queda de homicídios registrada em julho — mês em que o Estado teve o menor número de mortes violentas deste ano — e exaltou a atuação do novo titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, que assumiu o cargo em junho.

Continuo entendendo a segurança como sendo o nosso maior desafio. Agora, com o novo secretário de segurança, os índices começam a voltar ao padrão que foi em 2023, que ainda é muito elevado. Portanto, nós temos muito o que trabalhar. [...] Vamos anunciar novas medidas na segurança pública do estado do Ceará. Estou convencido de que temos que avançar ainda mais." Elmano de Freitas Governador do Ceará

Em relação às ações, Elmano contou que elas devem incluir adoção de novas tecnologias para a área de inteligência e realização de concursos para todas as forças de segurança, incluindo o Corpo de Bombeiros e as polícias Militar e Civil.

A última, em especial, é um dos focos do governador, que deseja aumentar o efetivo em 50% até o fim do mandato, em 2026. "Recebi ela com algo em torno de 4.100 homens e quero deixar ela em torno de 6 mil. É o que quero por que preciso ter o trabalho de investigação."

Na entrevista, o gestor não forneceu detalhes sobre número de vagas, órgãos contemplados ou datas de lançamento de editais.

O conjunto de medidas, segundo Elmano, inclui ainda ações criadas em parceria com o poder Judiciário, em especial o Ministério Público, e que devem focar no combate ao crime organizado.

"Tenho a impressão de que vamos colher o resultado do que estamos fazendo agora [no futuro]. Tenho a absoluta convicção que isso não vai ser da noite para o dia. Tem um contexto nacional e regional, mas tenho que buscar trabalhar muito para enfrentar os problemas que tenho no Estado", disse o governador.

Além do setor de segurança, o governador acrescentou que deve investir cerca de R$ 300 milhões em políticas sociais voltadas para a juventude, em 10 municípios cearenses onde os índices de violências "são mais graves", visando evitar que esses jovens se envolvam com organizações criminosas.