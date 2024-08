Líder de nova facção carioca que tenta se estabelecer na Região do Vale do Jaguaribe é preso

Um líder da facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP) foi preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), nesta quarta-feira (14). A organização criminosa chegou ao Ceará há cerca de dois anos e tenta se estabelecer principalmente na Região do Vale do Jaguaribe.

A Ficco deflagrou a Operação Vale Blindado com o objetivo de evitar o crescimento do TCP e diminuir a criminalidade daquela Região. A reportagem apurou que a facção carioca se aliou à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) em diversos estados, inclusive no Ceará.

Isac Ramon Barroso de Souza, de 20 anos, suspeito de ser uma liderança do TCP no Vale do Jaguaribe, foi preso por força de um mandado de prisão preventiva por crimes relacionados ao tráfico de drogas, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Caucaia.

A prisão foi realizada em um residencial popular no bairro Araturi, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), deu apoio ao cumprimento da ordem judicial.

Durante o trabalho policial, outro homem foi detido em flagrante, no mesmo imóvel. No local, foram apreendidas drogas, balanças de precisão e um simulacro de arma de fogo, o que evidenciou a prática de tráfico de entorpecentes, segundo a PF.

A Ficco/CE é integrada pela Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), Polícia Militar do Ceará, Polícia Civil do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP).