Um dos criminosos mais procurados do Ceará é preso em operação no Complexo da Maré, no RJ

Um dos homens que está na lista dos criminosos mais procurados do Ceará foi preso nesta quarta-feira (12). Ismario Wanderson Fernandes da Silva, o 'Bacurau', foi capturado em uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro.

A reportagem apurou que a prisão ocorreu em uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do RJ. Um celular foi apreendido durante a ofensiva.

Ismario é apontado como um dos responsáveis pela entrada de uma nova facção criminosa no Ceará, o 'Terceiro Comando Puro (TCP)'.

Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio.

Legenda: A prisão aconteceu nesta quarta-feira (12)

"Durante a operação, foram apreendidos os seguintes materiais: 15 tabletes de entorpecentes, totalizando aproximadamente 30kg; uma pistola TPR9 Bersa 9mm com oito munições intactas; quatro rádios portáteis Motorola EP 450", conforme divulgado pela Polícia Federal.

O homem usava um documento falso no momento da prisão.

FICHA

No site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), há uma breve descrição de Ismario Wanderson. Consta na ficha que o homem é chefe de uma organização criminosa com atuação no município de Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e investigado por diversos homicídios e tráfico de entorpecentes.