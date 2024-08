Avião da Voepass, semelhante ao que caiu em Vinhedo (SP), faz pouso de emergência em Minas Gerais

Uma aeronave da Voepass Linhas Aéreas realizou um pouso de emergência, no início da noite dessa quinta-feira (15), em Uberlândia, Minas Gerais. O veículo saiu de Rio Verde, Goiás, e tinha como destino a cidade paulista de Guarulhos, mas devido a "uma questão técnica" teve que alterar o trajeto e aterrizou no aeroporto mineiro Tenente Coronel Aviador César Bombonato.

O avião é um modelo ATR 72-600, semelhante ao da mesma companhia que caiu em Vinhedo, Interior de São Paulo, na última sexta-feira (9), provocando a morte de 62 pessoas, quatro delas cearenses.

Segundo relato de fontes ligadas ao terminal aéreo de Uberlândia, o voo PTB 221 teria sofrido uma pane elétrica, motivando o pouso de emergência cerca de 1h11 após a decolagem. A Voepass detalhou que ocorreu um pico de energia e, devido a isso, o piloto optou por pousar no destino alternativo. As informações são do jornal Folha de S. Paulo e do portal Uol.

"A aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento", afirmou a empresa, em nota.

A bordo do avião havia 38 pessoas que, conforme a companhia aérea, seriam realocadas em outros voos até o destino.

A concessionária Aena, responsável pela administração do aeroporto de Uberlândia, disse que o piloto declarou emergência às 18h54. Então, o local destinou recurso do plano de emergência para atender a operação, mas não houve necessidade de ativação e todos os passageiros desembarcaram em segurança às 19h14. "Não houve impacto às operações do aeródromo", detalhou a empresa.