Avião de pequeno porte cai e mata 5 pessoas em Mato Grosso

Um avião de pequeno porte com capacidade para sete pessoas caiu na zona rural de Apiacás, cidade localizada a cerca de mil quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (15/08) e deixou cinco mortos, segundo a Polícia Civil do Estado.

Na aeronave, um bimotor King Air, estavam o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, dois netos dele, um funcionário de nome preservado e o piloto, identificado como Helder de Souza, 44. Segundo o g1, os policiais já localizaram dois corpos, ambos carbonizados e ainda sem identificação.

Avião expodiu

A Polícia Civil de Mato Grosso afirma que o avião explodiu no momento da queda, em uma fazenda a 80 km de Apiacás. Segundo as autoridades, o avião pertencia a Arni Spiering e estava em situação regular. Ainda não se sabe o que teria ocasionado o acidente.

Proprietário de uma empresa de sementes e combustíveis, Arni era um empresário de sucesso e chegou a ser presidente do União Esporte Clube, em Rondonópolis.

De acordo com o g1, ele estava hospedado com a família na Pousada Amazônia Fishing Lodge – localizada na divisa de Mato Grosso com o Pará – há dois dias, e estava voltando para casa quando o acidente ocorreu.