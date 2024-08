Caixa-preta do avião da Voepass gravou gritos e pedido de copiloto

A última conversa gravada na cabine de comando do avião da Voepass, que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, já está transcrita pelas autoridades do Centro de Investigação e Prevenção e Acidentes (Cenipa). Conforme áudio da caixa-preta, obtido pelo Jornal Nacional, da TV Globo, desta quarta-feira (14), o copiloto perguntou ao piloto o que estava ocorrendo e disse ser preciso "dar potência" a aeronave. No final da gravação, também é possível ouvir gritos.

As gravações transcritas possuem cerca de duas horas. "Dar potência" é uma opção para tentar estabilizar o avião, evitando uma possível queda. Após a afirmação Humberto de Campos Alencar e Silva, copiloto da tripulação, em cerca de um minuto, é possível ouvir o impacto da aeronave no chão.

No acidente aéreo, 62 pessoas que estavam a bordo da aeronave morreram. O material das caixas-pretas estão sendo analisadas pelo Centro de Investigação e Prevenção e Acidentes (Cenipa), da Força Aérea Brasileira.

Investigação

Embora a transcrição das gravações tenha ocorrido, ainda não é possível determinar a causa.

O Cenipa não encontrou "sinais" que poderiam auxiliar as investigações, como o alarme de presença de fogo, de falha elétrica ou de pane no moto, e outros.

Ainda há análise no material coletado das caixas-pretas para serem realizadas. O relatório do órgão deve ser divulgado em cerca de 30 dias.

Acidente aéreo

Um avião da Voepass Linhas Aéreas caiu na cidade de Vinhedos, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9), deixando 58 passageiros e 4 tripulantes mortos.

O voo ATR 72 saiu às 11h46 de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Dentre as vítimas estão professores, empresários, aposentados, médicos, e uma criança de três anos.

As causas do acidente seguem em investigação pelos órgãos competentes.