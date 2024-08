Presidente da Voepass se manifesta pela 1ª vez após acidente aéreo que matou 62 pessoas; veja vídeo

José Luiz Felício Filho, presidente da companhia Voepass, empresa do avião que caiu em São Paulo, se manifestou pela primeira vez nesta terça-feira (13). Em pronunciamento, o comandante expressou solidariedade aos familiares das 62 pessoas mortas em acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9).

"Sou piloto há mais de 30 anos e hoje o comandante mais antigo dessa empresa. Vim de uma origem de transportadores e, desde que assumi a presidência dessa empresa em 2004, sempre construí uma base com diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos. A vida dos nossos passageiros, assim como dos nossos tripulantes, sempre foi e continuará sendo nossa prioridade número um", disse [veja vídeo completo abaixo].

O Diário do Nordeste havia adiantado que a empresa estava disponibilizando transporte, hospedagem, alimentação, translado, apoio psicológico e todas as despesas necessárias aos familiares das vítimas. A informação foi confirmada pelo cofundador da companhia aérea.

Veja vídeo

"Como presidente e cofundador dessa empresa, estou aqui para dizer que é um momento de grande pesar para todos nós da família Voepass. Toda a nossa equipe está voltada para garantir a assistência e restrita aos familiares das vítimas. Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam nosso efetivo apoio neste momento", lamentou.

Acidente aéreo

Um avião da Voepass Linhas Aéreas caiu na cidade de Vinhedos, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9), deixando 58 passageiros e 4 tripulantes mortos.

O voo ATR 72 saiu às 11h46 de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Dentre as vítimas estão professores, empresários, aposentados, médicos, e uma criança de três anos.

As causas do acidente seguem em investigação pelos órgãos competentes. A Voepass lamentou, em nota, ocorrido em nota e informou que presta todo apoio as famílias das vítimas do acidente.

"A companhia lamenta informar que todas as 62 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".

Cearenses entre as vítimas

Legenda: Raphael Bohne, Regiclaudio Rodrigues Freitas, Wlisses Oliveira e Thiago Almeida Paula morreram no acidente envolvendo a aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas Foto: Reprodução

Três empresários cearenses e um homem radicado no Ceará estão entre as vítimas do acidente aéreo: Regiclaudio Rodrigues Freitas, Wlisses Oliveira, Raphael Bohne (natural de Maranhão) e Thiago Almeida Paula. Os quatro atuavam na construção civil.

Regiclaudio e Wlisses eram sócios da empresa RF Construções, de Limoeiro do Norte, e estavam voltando de uma convenção nacional representando a companhia, evento ocorrido em Ampére, no Paraná.

Regiclaudio morava em Limoeiro do Norte, com a esposa. Ele deixa dois filhos e um neto. Já Wlisses Oliveira morava em Fortaleza e também tinha uma outra empresa, a RN Dutra Representações, cuja sede é no bairro Pici, em Fortaleza.

Raphael Bohne era empresário da R. Bohne Representações, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele deixa a esposa e três filhas.

Natural de Fortaleza, o quarto cearense vitimado pela tragédia, Thiago Almeida Paula, morava em Mossoró há anos.