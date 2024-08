Moraes ordena prisão dos blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, diz jornalista

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou novamente a prisão dos blogueiros Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, nesta quarta-feira (14). Os dois são investigados por atacar, através de publicações nas redes sociais, policiais federais que atuam em investigações na Corte. As informações são da jornalista Camila Bomfim, do g1.

A decisão acatou a um pedido da Polícia Federal. De acordo com as investigações, os acusados estão fora do país: Allan dos Santos está nos Estados Unidos e Oswaldo Eustáquio, na Espanha.

Allan dos Santos é investigado pelos crimes de obstrução de Justiça, ameaça e crimes contra a honra. Já Oswaldo Eustáquio é investigado por corrupção de menores, suspeito de se passar pela filha para fazer postagens. Além disso, a casa da ex-mulher de Eustáquio em Brasília foi alvo de buscas nesta quarta.

Veja também PontoPoder Bolsonaro visita Fortaleza e participa de carreata da campanha de André Fernandes no sábado (17) PontoPoder PL oficializa candidatura de André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza

Estratégia

A Polícia Federal informou que os blogueiros teriam usado os perfis de "crianças e adolescentes" para camuflar a autoria de postagens criminosas. Assim, por meio dos menores de idade, poderiam se livrar de punições pelos posts.

No total, nove medidas cautelares e dois mandados de busca foram cumpridos no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no Amazonas e no Distrito Federal.

Desde 2021, blogueiros aliados a Jair Bolsonaro são alvo de investigações do STF por atentado contra a democracia.