Bolsonaro visita Fortaleza e participa de carreata da campanha de André Fernandes no sábado (17)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participa, no próximo sábado (17), de uma carreata do deputado federal André Fernandes (PL), em Fortaleza. O ato marca o início da campanha do parlamentar em busca da Prefeitura da Capital. A visita foi confirmada pelo próprio Bolsonaro nesta segunda-feira (12).

“Estaremos mais uma vez nesta capital para um encontro com todos vocês”, disse Bolsonaro.

No vídeo, o político aparece ao lado do presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto (PL), e da candidata a vice-prefeita da sigla, Alcyvania Pinheiro (PL).

“Fortaleza vai fazer bonito (...) uma grande recepção para o nosso presidente Bolsonaro", disse Carmelo.

No mês passado, Fernandes foi condenado por propaganda eleitoral antecipada durante a última visita de Bolsonaro ao Ceará. À época, o PL reuniu lideranças nacionais, estaduais e municipais, além de uma multidão de militantes, em um evento no Ginásio Paulo Sarasate para o lançamento da pré-candidatura do deputado federal a prefeito de Fortaleza.

Já na convenção que oficializou a candidatura do político, Fernandes optou por um evento reservado, apenas com outros pré-candidatos do PL.