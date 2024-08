PL oficializa candidatura de André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza

O PL oficializa, na noite desta sexta-feira (2), a candidatura do deputado federal André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza. O parlamentar formará chapa pura ao lado da advogada Alcyvania Pinheiro (PL), anunciada como pré-candidata a vice na quinta (1º).

A convenção que oficializa o nome do político na disputa eleitoral deve começou por volta das 18 horas, em um café no bairro Dionísio Torres. O evento é fechado para a presença do público por conta do receio de novas penalidades na Justiça Eleitoral, de acordo com o próprio candidato.

Veja também PontoPoder Qual o histórico do PL na disputa pela Prefeitura de Fortaleza Inácio Aguiar Os desafios de André Fernandes, candidato de Bolsonaro à Prefeitura de Fortaleza

Principal apoiador de Fernandes na disputa majoritária, Jair Bolsonaro (PL) não participará da convenção. No entanto, é esperada a presença do ex-presidente em 16 de agosto, primeiro dia oficial da campanha eleitoral.

O partido passou por uma profunda transformação nos últimos quatro anos e embarcou no bolsonarismo. Atualmente, a sigla é dominada pelos aliados do ex-presidente no Ceará.

ANDRÉ FERNANDES

Nome mais próximo de Bolsonaro no Ceará, André Fernandes iniciou sua trajetória na política como deputado estadual em 2018. Já em 2022, ele chegou ao Congresso Nacional como deputado federal mais votado no Estado. Em ambas as eleições, o parlamentar foi recordista de votos.

O bolsonarismo aposta no eleitorado fiel, principalmente na Capital, para a disputa. Além do recorde de André, esse fator foi decisivo para Carmelo Neto se tornar o deputado estadual mais votado nas últimas eleições.

Natural da cidade de Iguatu, na região Centro-Sul do Ceará, André Fernandes tem o desafio de ampliar a base e atrair um eleitorado para além do bolsonarismo. O objetivo é expandir as chances de vencer sua primeira candidatura majoritária.