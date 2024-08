Candidata a vice no PL, Alcyvania Pinheiro diz que aceitou convite para 'fazer a diferença'

A candidata ao cargo de vice-prefeita pelo Partido Liberal (PL), Alcyvania Pinheiro descreveu a sua participação na chapa majoritária encabeçada pelo deputado federal André Fernandes, que irá concorrer à Prefeitura de Fortaleza. A fala da postulante aconteceu nesta sexta-feira (2), na convenção partidária que formalizou o nome dos liberais no pleito municipal.

Segundo ela, que concorre a um cargo eletivo do Executivo pela primeira vez, a oportunidade lhe causou “uma alegria enorme”. “Para mim foi uma honra e um prazer esse convite que aceitei, assim, com um coração festivo”, destacou, durante entrevista coletiva.

Veja também PontoPoder PL oficializa candidatura de André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza PontoPoder Qual o histórico do PL na disputa pela Prefeitura de Fortaleza

“Me juntar ao André, a esse povo que tem esse desejo de fazer a mudança em Fortaleza, esse povo que tem o desejo de fazer a diferença na Saúde, na Segurança, na Educação, é muito bom”, salientou Alcyvania em seguida.

A vice de Fernandes é advogada e mestre em Direito Constitucional. Integrante da Comunidade Católica Shalom, ela foi titular da Secretária Executiva de Juventude e Esporte de Caucaia, da Secretaria de Ação Social de Granjeiro e já atuou como coordenadora do Procon Assembleia.

A chapa do PL para a disputa eleitoral de Fortaleza será “pura”, por não contar com alianças com outras agremiações. Nas palavras de Alcyvania, fazendo dupla com o parlamentar federal, há uma convicção sua de que “está no caminho certo” em um “caminho abençoado”.

Questionada sobre pautas que são caras para ela no projeto político que será apresentado ao eleitorado, a liberal preferiu não revelar, para a agenda ser divulgada no momento oportuno. “A partir do dia 16 (de agosto), ele vai estar lançando tudo. Para a gente não antecipar”, justificou.

A data mencionada por Pinheiro coincide com a da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro a Fortaleza. A vinda do político deverá acontecer em função de um ato de campanha, programado para o primeiro dia permitido pela Justiça Eleitoral para eventos do tipo.