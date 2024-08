'É a candidatura que vem para mostrar o que é renovação', diz André Fernandes

O deputado federal André Fernandes (PL) foi oficializado, na noite desta sexta-feira (2), como candidato do PL para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, ao lado da advogada Alcyvania Pinheiro (PL), que irá compor a chapa como candidata a vice. Essa é a primeira vez que o parlamentar vai concorrer a uma eleição majoritária.

Durante coletiva de imprensa, Fernandes disse que sua postulação vai mostrar o que é renovação e que não vai "lotear espaço público" para fazer acordos políticos. Ele chegou ao local sob gritos de "mito, mito" entoados por apoiadores. Na ocasião, a chapa com 44 candidatos a vereador do PL também foi oficializada.

"É a candidatura que vem para, de fato, mostrar o que é renovação na nossa política. Não adiantaria nada eu dizer que quero renovar, mas fazendo por trás dos panos, nos bastidores, os mesmos acordos políticos sujos. No final das contas, sempre loteando espaços públicos. O povo que paga imposto, paga taxa, sofrendo, e os políticos que fingem brigar sempre estão ali tomando coquetel e comemorando juntos" André Fernandes Candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza

Durante o evento, Fernandes ressaltou que não irá "entrar em briga pessoal" com seus adversários no pleito. Na ocasião, ele citou ataques feitos pelos cabeças de chapa do PDT e do União Brasil, José Sarto e Capitão Wagner, respectivamente, e por aliados do pré-candidato do PT, Evandro Leitão.

"Do lado do PT, (José) Guimarães disse: "eu estou doido pra que cheguemos ao segundo turno pra enfrentar um bolsonarista". Eu ignorei. Sarto me chamou de filhote de Bolsonaro, fez uma zombaria com a minha cara e disse que eu não conhecia Fortaleza, eu ignorei. Capitão Wagner me chamou de poste de Bolsonaro, também ignorei. Sabe por que que eu ignorei? Eu não vou entrar em briga pessoal, eu vou apresentar as nossas propostas, os nossos projetos" André Fernandes Candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza

Líder do Partido Liberal na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Dra. Silvana apontou que, no Ceará, Fernandes é "nosso grande líder político".

"É uma pessoa que tem humildade, força, garra, leva a gente para cima, está ajudando (Fortaleza) e também Maracanaú. Então, eu estou aqui para libertar Fortaleza. A proposta de fato é André Fernandes. Eu acredito no segundo turno e acredito, inclusive, na polarização, direita ou esquerda, essa é a tendência do mundo e aqui do Ceará", frisou a parlamentar.

A vereadora Priscila Costa (PL) também exaltou o postulante, destacando que, apesar da pouca idade, tem "maturidade, liderança e compromisso".

"Eu estou muito orgulhosa do André Fernandes, que tem mostrado não apenas coragem e ousadia, mas também maturidade, liderança e compromisso", destacou.

Visita de Bolsonaro

Durante o lançamento da candidatura, o parlamentar voltou a mencionar que optou por uma convenção fechada para evitar possíveis questionamentos da Justiça Eleitoral, uma vez que o evento para anúncio de sua pré-candidatura, que contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), reuniu cerca de 10 mil pessoas e foi classificado como campanha antecipada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Segundo ele, a "festa" para comemorar seu nome na disputa ocorrerá no dia 16 de agosto ou na primeira semana da campanha, quando atos eleitorais na rua estiverem liberados. O evento deve contar, novamente, com a participação do ex-presidente.

"Em respeito à Justiça Eleitoral, nós decidimos fazer essa reunião, mas essa é apenas a oficialização, porque a festa mesmo pra parar Fortaleza nós vamos fazer no dia 16 de agosto", declarou.