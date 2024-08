Candidatura de André Fernandes é para 'libertar Fortaleza', diz Carmelo Neto

O presidente estadual do Partido Liberal (PL) no Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto, defendeu a relevância do candidato da sua legenda, o deputado federal André Fernandes, para a disputa eleitoral pelo comando da Prefeitura de Fortaleza. Segundo o dirigente partidário, em coletiva concedida no início da noite desta sexta-feira (2), o papel do correligionário será “libertar” a Capital cearense.

“O papel do André Fernandes é libertar Fortaleza, é vencer essa eleição e devolver a dignidade ao nosso povo”, disse o parlamentar da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). “Eu, desde meu mandato de vereador e como deputado, me deparo, no meu cotidiano, diariamente, com o sofrimento das pessoas, e é hora de dar a virada de chave”, continuou.

De acordo com Carmelo Neto, ele está “muito confiante” na dupla de filiados escolhida pela agremiação para compor a chapa majoritária e nos membros que irão compor a proporcional buscando vagas para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

André Fernandes irá ser parceiro da advogada Alcyvania Pinheiro, ex-titular da Secretaria de Juventude e Esporte de Caucaia, da Secretaria de Ação Social de Granjeiro e ex-coordenadora do Procon Assembleia.

“Não tenho dúvidas que a gente vai eleger uma grande bancada, que vai surpreender a todos e fazer um grande trabalho por Fortaleza”, frisou. Para o pleito, o Partido Liberal vai colocar nas urnas uma chapa cheia, com 44 nomes concorrendo ao Legislativo municipal.

'Frente' na RMF e vinda de Bolsonaro

Além da Capital, outras duas cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) também contarão com correligionários do PL disputando as cadeiras do Executivo, com as candidaturas da deputada estadual Dra. Silvana, em Maracanaú, e do Coronel Aginaldo, em Caucaia. A ideia, segundo Carmelo, é “fazer uma frente” que possa vir a se ajudar.

Ainda durante a coletiva, o presidente do PL Ceará reforçou a informação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai participar do pontapé inicial da campanha eleitoral do partido na cidade, com a vinda para um ato programado para o dia 16 de agosto.

Conforme alegou Carmelo, a vinda do ex-gestor “é muito importante”, dada a posição de liderança exercida por ele na legenda. “A ajuda dele aqui em Fortaleza vai ser fundamental, tanto para nosso candidato ir ao segundo turno e vencer quanto para governar”, considerou.