PL Fortaleza fará convenção fechada para Fernandes e anuncia visita de Bolsonaro em 16 de agosto

O PL Fortaleza anunciou, nesta segunda-feira (29), que fará convenção fechada para oficializar o nome do deputado federal André Fernandes para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza na próxima sexta-feira (2). A informação foi repassada pelo próprio parlamentar. A justificativa do pré-candidato é ter receio de novas penalidades na Justiça Eleitoral. Neste mês, o partido foi multado por propaganda antecipada em evento com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Ginásio Paulo Sarasate, realizado no dia 11 de abril.

"A nossa ideia é não divulgar (o local) para não ter gente lá, porque, a partir de momento que eu divulgo, vai ter gente. A convenção, na verdade, é um ato convencional entre os correligionários. O que todo mundo costuma fazer é transformar o evento em um grande comício, mas só eu fui multado na pré-campanha", destacou o pré-candidato.

Veja também PontoPoder O que mudou no PL Ceará quatros anos depois das últimas eleições municipais PontoPoder Capitão Wagner tenta atrair PL para aliança ainda no 1º turno em Fortaleza

Apesar da convenção ser fechada, Fernandes destacou que Bolsonaro estará em Fortaleza no dia 16 de agosto, para participar de evento que abre a sua campanha. Pelas regras eleitorais, os atos de rua podem iniciar a partir dessa data.

O nome do postulante a vice na chapa do PL ainda não foi definido. O candidato deve ser anunciado no dia 2, durante a convenção, e deve ser alguém do próprio partido.

"A gente tem uns 10 nomes, mas vamos decidir no dia 2. (Vai ser) chapa pura", frisou Fernandes.

Entenda a multa

A Justiça Eleitoral estabeleceu que o deputado André Fernandes pagasse multa no valor de R$ 15 mil por campanha antecipada durante evento com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, no dia 11 de abril — período da pré-campanha. A foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) no dia 12 deste mês.

Veja também PontoPoder Justiça Eleitoral do Ceará já aplicou pelo menos R$ 90 mil em multas por propaganda antecipada PontoPoder Justiça Eleitoral determina que André Fernandes retire vídeos em evento ao lado de Bolsonaro

A denúncia contra o pré-candidato do PL foi apresentada pelo Ministério Público Eleitoral, que teria identificado elementos no evento que configurassem campanha extemporânea, como padronização nas roupas das pessoas e "discurso político com pedido de votos de forma dissimulada".