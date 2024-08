André Fernandes escolhe advogada como vice em chapa pura do PL em Fortaleza

O pré-candidato a prefeito de Fortaleza, deputado federal André Fernandes (PL), definiu o nome que vai ocupar o posto de vice na chapa do Partido Liberal na Capital.

Se trata de Alcyvania Pinheiro, advogada e mestre em Direito Constitucional. A pré-candidata é membro da Comunidade Católica Shalom, foi Secretária Executiva de Juventude e Esporte de Caucaia; Secretaria de Ação Social de Granjeiro/CE; Coordenadora do Procon/Assembleia (2012).

Veja também PontoPoder PL Fortaleza fará convenção fechada para Fernandes e anuncia visita de Bolsonaro em 16 de agosto

"Não fizemos nenhum acordo pela vice, escolhemos uma pessoa técnica. Mas acima do excelente currículo da Alcyvania, está a pessoa. Estou super feliz e em paz com essa escolha", disse o parlamentar.

O nome da advogada deve ser confirmado em convenção do partido marcada para esta sexta-feira (2). A candidatura deve ser confirmada em chapa pura.

Visita de Bolsonaro

A convenção do partido ocorrerá sem a presença do público. No entanto, é esperada a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro dia de campanha eleitoral.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil