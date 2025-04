TRE-CE abre procedimento após guarda municipal tentar entrar armado na Corte: 'intimidação'

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) instaurou um procedimento administrativo para apurar um incidente ocorrido no último dia 8 de abril, quando um servidor da Guarda Civil Municipal de Sobral, que na oportunidade estaria atuando como segurança, tentou ingressar armado na sede da Corte, em Fortaleza. O caso chamou a atenção dos membros do colegiado e foi classificado pelo presidente do Tribunal, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos como “absurdo”.

Durante a sessão plenária da última terça-feira (22), o presidente relatou aos demais membros da Corte os detalhes da ocorrência. Em sua fala, destacou o risco potencial envolvido. “Já pensou se um cara desses armados investisse contra a pessoa do presidente ou contra qualquer um dos senhores?”, disse, ao tratar do episódio no plenário.

Segundo o presidente, o guarda municipal estaria atuando como segurança do prefeito em exercício de Santa Quitéria, cujo pai, o prefeito eleito, estava sendo julgado naquela sessão. PAra ele, o ato foi uma tentativa de intimidação da Corte. Esta coluna teve acesso ao procedimento. O servidor envolvido, identificado como Davi Gomes Ávila Mendes, estaria cedido à Prefeitura de Santa Quitéria. Ele portava uma pistola calibre 9mm, cujo registro era válido, mas sem autorização de porte, condição necessária para circular armado em órgãos públicos federais, como é o caso do TRE. O armamento foi retido durante a inspeção de segurança.

Incidente institucional

Embora a ocorrência tenha sido registrada na Delegacia de Polícia Civil e os materiais apreendidos, não houve prisão em flagrante, o que chegou a ser questionado pelo presidente e os demais membros do Tribunal. O caso segue em avaliação.