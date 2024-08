Vítimas que morreram na queda de avião tiveram politraumatismo; veja o que é

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo informou na segunda-feira (12) que a causa da morte dos passageiros do avião da Voepass, que caiu em Vinhedo (SP), na última sexta-feira (9), foi politraumatismo. As informações são do jornal O Globo.

O diretor do IML, Vladimir dos Reis disse em coletiva de imprensa que as 62 pessoas que estavam a bordo do voo 2283 morreram de forma instantânea no momento que a aeronave tocou no chão. Queimaduras foram identificadas em alguns dos corpos, mas o diretor afirma que o ferimento ocorreu após o óbito.

O que é Politraumatismo

Segundo a Sociedade Brasileira do Trauma Ortopédico (SBTO), o politraumatismo ocorre quando há duas ou mais lesões potencialmente fatais em ao menos dois sistemas do corpo humano.

Quais as principais causas

O politrauma geralmente acontece em "situações que envolvem a transmissão de grandes quantidades de energia cinética", segundo Milton Steinman, cirurgião-geral da equipe de Trauma do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Ele cita como exemplo acidentes de alta velocidade, atropelamentos e desastres aéreos.

Consequências

Os ferimentos mais comuns em decorrência do politraumatismo são fratura de ossos, lesões cerebrais, hemorragias, amputações e lesões na coluna. O politrauma pode atingir órgãos vitais e diversos sistemas do corpo humano.

Apesar do quadro grave, o politrauma só leva a óbito em casos extremos, como o do acidente com o voo 2283, devido ao impacto do avião no solo.