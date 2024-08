Família entrou por engano em avião da Voepass que caiu em Vinhedo e teve que desembarcar; entenda

A queda do bimotor modelo ATR-72, da empresa Voepass, deixou 62 vítimas após cair na cidade de Vinhedo (SP), na última sexta-feira (9), e os relatos de pessoas que quase estiveram no voo também repercutiram por conta da gravidade da tragédia. Fernando Morais se enquadra no último caso e contou, em relatos nas redes sociais, que chegou a embarcar por engano na aeronave, mas saiu antes da decolagem.

O avião da Voepass havia saído da cidade de Cascavel com destino a Guarulhos (SP). Morais contou nas redes sociais que chegou a embarcar junto da esposa e do filho, de apenas um ano, mas perceberam o erro cerca de meia hora após entrarem na aeronave.

Veja também País Casal morto em acidente de avião em Vinhedo é velado com alianças unidas por fita branca País Médica vítima de acidente aéreo da Voepass que morou no Ceará será velada em São Paulo

O homem revelou que acreditava estar indo para Rio Verde (GO), mas desconfiou quando percebeu que os assentos comprados por ele estavam ocupados. Logo em seguida, a tripulação conferiu o nome dos passageiros e Fernando percebeu que o voo em questão não tinha Rio Verde como destino.

Debora Soper Avila, de 28 anos, uma das vítimas do acidente, teria auxiliado o homem e a família ao sair do avião. "Inclusive, a comissária de bordo, a Debora, o rosto dela assim não sai da minha cabeça, ajudou muito a gente ali", afirmou.

Outro homem também estava no avião por engano, mas segundo Fernando ele não falava português. Bruna, esposa de Fernando, afirmou que a comissária ofereceu a opção de prosseguir com eles para Cascavel (PR) e, depois, voltar para Guarulhos (SP).

"As comissárias Debora e a Rubia, que faleceram hoje, elas ficaram com a gente durante todo esse tempo, nesse trâmite de aguardar chegar o transporte, ajudaram a gente com as malas, com o Benício (filho do casal). Inclusive, tem um vídeo que eu fiz do Benício dentro desse avião", disse Fernando no dia do acidente.

No fim do relato, Fernando deixou os sentimentos por conta da tragédia. "Não tenho palavras para agradecer e também deixar minha solidariedade, meus sentimentos, a todos os familiares porque foi muito triste", disse.

Acidente aéreo

Um avião da Voepass Linhas Aéreas caiu na cidade de Vinhedos, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9), deixando 58 passageiros e 4 tripulantes mortos.

O voo ATR 72 saiu às 11h46 de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Dentre as vítimas estão professores, empresários, aposentados, médicos, e uma criança de três anos.

As causas do acidente seguem em investigação pelos órgãos competentes.

A Voepass lamentou ocorrido em nota e informou que presta todo apoio as famílias das vítimas do acidente. "A companhia lamenta informar que todas as 62 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.