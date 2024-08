Médica vítima de acidente aéreo da Voepass que morou no Ceará será velada em São Paulo

Uma das vítimas do acidente aéreo envolvendo um avião da Voepass em Vinhedo, no Interior de São Paulo, a médica Arianne Albuquerque, de 34 anos, será velada na próxima sexta-feira (16), no município paulista de Fernandópolis. Durante a adolescência, entre os anos de 2004 e de 2007, ela residiu em Fortaleza, no Ceará.

Conforme informações divulgadas pela família, a cerimônia de despedida acontecerá na Igreja Batista da cidade, a partir das 13 horas. Já o sepultamento deve ser realizado no dia seguinte, às 15 horas, no cemitério local.

Neste momento de tristeza, sua presença será um conforto e uma forma de celebrarmos juntos a vida e as memórias que compartilhamos com Arianne." Diz trecho de comunicado

Residente da Capital cearense, a mãe da médica, Fátima Albuquerque, está no estado de São Paulo e deve seguir nesta terça-feira (13), acompanhada de outros familiares da vítima, para Fernandópolis.

"O velório será justamente na sexta e sábado por que tem muitos médicos [amigos dela] de outros lugares, de Fortaleza, de Florianópolis, que virão", detalhou ao Diário do Nordeste.

No período em que morou em Fortaleza, Arianne cursou parte do Ensino Fundamental e do Médio no Colégio Master, que, no último sábado (10), lamentou a morte da antiga aluna em uma publicação feita nas redes sociais.

A médica permaneceu no Ceará até concluir os estudos, e, em seguida, se mudou para Florianópolis (SC) com a família.

Acidente aéreo

Um avião da Voepass Linhas Aéreas caiu na cidade de Vinhedos, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9), deixando 58 passageiros e 4 tripulantes mortos.

O voo ATR 72 saiu às 11h46 de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Dentre as vítimas estão professores, empresários, aposentados, médicos, e uma criança de três anos.

As causas do acidente seguem em investigação pelos órgãos competentes.

A Voepass lamentou ocorrido em nota e informou que presta todo apoio as famílias das vítimas do acidente.

"A companhia lamenta informar que todas as 62 pessoas a bordo do voo 2283 faleceram no local. Neste momento, a Voepass Linhas Aéreas prioriza prestar irrestrita assistência das famílias das vítimas e colabora efetivamente com as autoridades para apuração das causas do acidente", informou a empresa.

Ainda conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".

Cearenses entre as vítimas

Três empresários cearenses e um homem radicado no Ceará estão entre as vítimas do acidente aéreo: Regiclaudio Rodrigues Freitas, Wlisses Oliveira, Raphael Bohne (natural de Maranhão) e Thiago Almeida Paula. Os quatro atuavam na construção civil.

Regiclaudio e Wlisses eram sócios da empresa RF Construções, de Limoeiro do Norte, e estavam voltando de uma convenção nacional representando a companhia, evento ocorrido em Ampére, no Paraná.

Regiclaudio morava em Limoeiro do Norte, com a esposa. Ele deixa dois filhos e um neto. Já Wlisses Oliveira morava em Fortaleza e também tinha uma outra empresa, a RN Dutra Representações, cuja sede é no bairro Pici, em Fortaleza.

Raphael Bohne era empresário da R. Bohne Representações, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele deixa a esposa e três filhas.

Natural de Fortaleza, o quarto cearense vitimado pela tragédia, Thiago Almeida Paula , morava em Mossoró há anos.