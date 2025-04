Mensagens em rede social motivaram empresária a matar ex-funcionária por ciúmes do marido

Após ser presa em março deste ano, a empresária Adriana Leal Borges, 28, contou que mensagens de Ana Vitória Pereira Alves,19, falando sobre um suposto relacionamento com seu marido teriam sido a motivação do assassinato da ex-funcionária. A informação é do g1.

O crime foi registrado em março de 2018, quando Adriana teria encontrado a conversa em seu computador, após a jovem esquecer uma rede social logada no aparelho da chefe. A vítima foi morta com um tiro na cabeça.

A prisão, sete anos após o crime, só foi deflagrada após um mandado de detenção definitiva expedido pela Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

CONDENAÇÃO

Na época do homicídio, Adriana ainda chegou a se apresentar e confessar o crime em uma delegacia, também apresentando a arma do crime. Apesar disso, a sentença só foi assinada em setembro do ano passado.

A defesa da empresária ainda chegou a apresentar um recurso, mas foi negado em fevereiro deste ano.

Adriana foi condenada a 12 anos de prisão por homicídio qualificado cometido à traição, sido realizado por emboscada ou mediante dissimulação contra a vítima.

