Radicado no Ceará, vítima de acidente da Voepass deixou esposa e três filhos: 'Vivia pra gente'

O representante comercial Raphael Bhone, que morava no Ceará, de 35 anos, é uma das 62 vítimas do acidente aéreo ocorrido com o avião da Voepass, na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. Luana Bohne, esposa da vítima, relatou nesta segunda-feira (12), que tem uma empresa de confecção de roupas, contou como o marido se doava para os três filhos.

"Um pai muito presente, cuidadoso. Vivia pra gente. Em família, a pessoa mais presente que você pode imaginar. Não só com a gente, mas com a mãe, os irmãos e os primos. Não é exagero, eu não conheço ninguém que não gostasse do Raphael", relembrou.

Raphael deixa três filhos, Maria Sophia, de 9 anos, Maria Laura, de 3 anos e João Afonso, de seis meses. A empresária compartilhou nas redes sociais, no domingo (11), diversas fotos e momentos partilhados pela família. Maria Laura nasceu com Síndrome de Down.

'É como se ele tivesse viajado e ainda não tivesse chegado'

Luana narra como estão sendo os dias após terem recebido a notícia do falecimento do marido.

"Para falar a verdade, é porque acho que, como ainda não teve o enterro, na nossa cabeça é como se ele tivesse viajado e ainda não tivesse chegado. É como se não tivesse ainda tido um fim. Eu acho que às vezes a ficha não caiu direito ainda, sabe?", contou ao Diário do Nordeste.

Legenda: Raphael Bohne, uma das vítimas do acidente aéreo da Voepass, deixa três filhos e uma esposa Foto: Arquivo pessoal

A empresária não soube da tragédia através da imprensa ou das redes sociais. O comunicado do falecimento foi por uma funcionária de onde ele havia comprado a passagem. "A pessoa da agência de viagens entrou em contato para saber se ele tinha embarcado. Mas eu ainda não tinha visto nada sobre o acidente na internet", continuou.

Ela revelou que a última conversa que teve com o marido foi a mensagem dele avisando que já estava no aeroporto. O irmão de Raphael está em São Paulo para reconhecer o corpo dele. Ainda não há previsão de liberação do corpo.

Nascido no Maranhão, Raphael viveu no Ceará "a vida inteira", conforme relatou Luana. A empresária disse ainda que ele havia ido ao Paraná participar de uma convenção da fábrica onde ele era representante.

Queda de aeronave

A aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas caiu na tarde da última sexta-feira (9) em Vinhedo, no Interior de São Paulo. O voo saiu às 11h46 de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, com 62 pessoas, todas vítimas da tragédia.

Legenda: Acidente aéreo deixou 61 mortos no interior de São Paulo Foto: AFP

Conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".

Informações da Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), apontam que o voo estava seguindo o esperado até as 13h20. Porém, às 13h21, parou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo.

Cearenses vítimas

Além de Raphael, outros três empresários cearenses estão entre as vítimas do acidente. São eles: Regiclaudio Rodrigues Freitas, Wlisses Oliveira, e Thiago Almeida Paula.

Já segundo Roberlânio Rodrigues de Freitas, irmão de Regiclaudio Rodrigues Freitas, a Voepass teria se colocado como a responsável pelo traslado do familiar até Limoeiro do Norte, no interior do Ceará.

Ele explicou que psicólogos foram disponibilizados pela companhia a todos os familiares que aguardam a liberação. Além disso, a empresa também declarou que irá se responsabilizar pelo transporte das demais vítimas, incluindo os cearenses.