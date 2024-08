FAB disponibiliza avião para transporte de urnas funerárias das vítimas de acidente em Vinhedo (SP)

Uma aeronave foi disponibilizada pela Força Aérea Brasileira (FAB) nesta segunda-feira (12) para o transporte das urnas funerárias das vítimas do acidente com avião da Voepass, na última sexta (9). Na ocasião, 62 pessoas morreram na tragédia e, agora, as famílias aguardam a liberação dos corpos.

Em nota oficial, a FAB afirmou ter colocado à disposição a aeronave KC-390 Millennium, operada pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) - Esquadrão Gordo. O destino, pontua o comunicado, será o aeroporto de Cascavel, localizado no Paraná.

Até o momento, o avião disponibilizado se encontra na Base Aérea de São Paulo (BASP), enquanto aguarda as liberações oficiais por parte dos demais órgãos envolvidos.

Queda de aeronave

A aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas caiu na tarde da última sexta-feira (9) em Vinhedo, no Interior de São Paulo. O voo saiu às 11h46 de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, com 62 pessoas, todas vítimas da tragédia.

Legenda: Acidente aéreo deixou 61 mortos no interior de São Paulo Foto: AFP

Conforme a companhia, a aeronave PS-VPB, ATR-72 decolou de Cascavel "sem nenhuma restrição de voo, com todos os seus sistemas aptos para a realização da operação".

Informações da Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), apontam que o voo estava seguindo o esperado até as 13h20. Porém, às 13h21, parou de responder às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo.

Cearenses vítimas

Quatro empresários cearenses estão entre as vítimas do acidente. Regiclaudio Rodrigues Freitas, Wlisses Oliveira, Raphael Bohne e Thiago Almeida Paula atuavam em Fortaleza, no Interior do Ceará, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, no segmento de construção civil.

Um irmão de Regiclaudio que mora no Rio de Janeiro está em São Paulo para reconhecer o corpo da vítima no Instituto Médico Legal (IML). O empresário estava no Paraná para participar de uma convenção e já estava retornando ao Ceará.

Já segundo Roberlânio Rodrigues de Freitas, irmão de Regiclaudio Rodrigues Freitas, a Voepass teria se colocado como a responsável pelo traslado do familiar até Limoeiro do Norte, no interior do Ceará.

Ele explicou que psicólogos foram disponibilizados pela companhia a todos os familiares que aguardam a liberação. Além disso, a empresa também declarou que irá se responsabilizar pelo transporte das demais vítimas, incluindo os demais cearenses.