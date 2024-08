Esposa de cearense morto em acidente de Voepass mostra última conversa com ele: 'Amor, cadê você?'

A esposa do cearense Thiago Almeida Paula, que morreu no acidente aéreo da Voepass, compartilhou as últimas mensagens trocadas com o marido, horas antes da aeronave cair em Vinhedo (SP). Fernanda Góis relata que na manhã da última sexta-feira (9), recebeu uma foto na qual achou o semblante do companheiro "diferente".

"Eu achei muio estranho, porque assim ele nunca me enviava foto triste ou de cara fechada, nunca. E justamente nesse dia ele me enviou aquela foto, sem um sorriso, sem nada, eu achei muito, muito estranho, achei o semblante dele abatido", relata em entrevista ao Diário do Nordeste.

Às 11h39 do dia do acidente, Thiago respondeu que estava embarcado e comentou que o voo "estava mais quente". Às 11h52, ele avisou que estava decolando: "Chegar em São Paulo eu falo". Essa foi a última mensagem do cearense, pois às 13h20, a aeronave caiu e deixou 62 mortos.

Legenda: Cearense enviou mensagem à esposa dentro do avião antes do acidente Foto: Reprodução

Já depois da queda do avião, Fernanda mandou duas mensagens às 13h40: "Amor, cadê você?" e "Ainda tá voando?".

O corpo de Thiago foi reconhecido pela mãe dela nesta terça-feira (13) em São Paulo. Conforme Fernanda, nesta tarde serão iniciados os trâmites para o traslados do corpo.

Thiago será velado e enterrado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde reside com a família. Sua mãe, inclusive, também já mora no RN há muito tempo. Ainda não há previsão para o enterro.

'Ele estava muito feliz voltando para casa', diz esposa

Morador de Mossoró há mais de 10 anos, Thiago nasceu em Fortaleza e tinha 37 anos. Segundo a esposa, ele estava "muito feliz" de voltar para casa, onde morava com ela e os filhos.

O cearense era representante comercial da área de materiais de construção, ferragens e madeiras. A viagem ao Paraná foi para participar de uma convenção do ramo. Ele foi um dos três cearenses mortos no desastre aéreo. Outra pessoa era do Maranhão, mas era radicado no Ceará.

"E ele estava muito feliz porque estava voltando para casa, né, e mandou aquela foto desse jeito", disse Fernanda.