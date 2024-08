Casal morto em acidente de avião em Vinhedo é velado com alianças unidas por fita branca

Uma fita branca com alianças foi utilizada para unir dois caixões de casal vítima da queda do avião ATR-72 da Voepass, em acidente ocorrido em Vinhedo (SP) na última sexta-feira (9). Daniela Schulz Froda e o marido, o policial rodoviário Hiales Carpine Froda, foram velados juntos na segunda-feira (12).

Os dois moravam há cinco no município de Ubiratã, no Paraná, e iriam aos Estados Unidos para que Daniela participasse de uma competição de fisiculturismo. Eles foram velados em Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul, cidade onde Daniela nasceu.

"Quando ela conheceu essa marido dela, o Hiales, eu trabalhava no hospital de telefonista. Nunca me esqueço que ela chegou lá em um sábado de tarde com ele e disse: 'dinda vim trazer meu namorado pra te conhecer'", contou a madrinha dela, Fátima Corrêa, em entrevista ao g1.

O velório de Daniela estava previsto para continuar nesta terça-feira (13) na cidade de Moreira Sales, no Paraná, assim como o sepultamento, que deve ocorrer às 10h.

Daniela foi uma das passageiras que publicou vídeos nas redes sociais antes do embarque no avião que saiu de Cascavel. A fisiculturista comentou sobre a viagem com o esposo e a escala de voo que os dois fariam em Guarulhos.

Queda de aeronave da Voepass

A queda do avião da Voepass Linhas Aéreas, nessa sexta-feira (9), foi registrada na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, e deixou 62 pessoas mortas. O voo ATR 72 saiu às 11h46 de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP). Dentre as vítimas estão professores, empresários, aposentados, médicos, e uma criança de três anos.

As investigações sobre a verdadeira causa do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades responsáveis. Contudo, especialistas apontam que formação de gelo nas asas pode ter causado queda de avião. Há ainda a possibilidade de falha nas hélices terem sido o pivô da tragédia.

De acordo com fontes ouvidas pela Folha de S. Paulo, as hipóteses baseiam-se na forma como o avião caiu. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível observar a aeronave rodopiando em posição horizontal enquanto despenca do céu, movimento conhecido como “parafuso chato”.