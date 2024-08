Seis presos fogem de presídio na Região Metropolitana de Fortaleza

Seis presos fugiram da Unidade Prisional Itaitinga 4 (UP-4), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quarta-feira (14). A fuga foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Ceará (SAP).

"Neste momento, a SAP, de forma integrada com outras forças de segurança, mantém o perímetro da região cercado e diligências intensas para a recaptura dos detentos. Por fim, a Pasta esclarece que já abriu apuração interna e solicitou perícia externa para apurar as causas desta ocorrência", informou a Pasta.

As circunstâncias da fuga não foram esclarecidas pela SAP. A reportagem apurou que os detentos conseguiram quebrar uma estrutura de uma cela e chegaram à área externa do presídio, de onde passaram por um muro com o uso de uma "teresa" (espécie de corda feita por lençóis).

O Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen) e o Conselho Penitenciário do Ceará (Copen-CE) receberam informações que um homem com deficiência física em uma das pernas está entre os fugitivos. A Secretaria da Administração Penitenciária foi questionada sobre a informação, mas não respondeu.

Os fugitivos foram identificados como Antônio Claudio Jacó da Silva, conhecido como 'Neguinho Memeu'; Izaquiel De Sousa Oliveira, o 'Mucego'; João Carlos Gomes da Silva, o 'Jota C'; Lucas Nascimento Cardoso; Sebastião Andrade Dos Reis Filho, o 'Peu'; e Thiago Brilhante Da Silva Costa.

A reportagem apurou ainda que os fugitivos respondem a processos criminais por delitos como homicídios, roubos, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, estelionato e tortura.

Confira nomes e fotos dos fugitivos:

Tentativas de fuga

O Sistema Penitenciário cearense já registrava duas tentativas de fuga, neste mês de agosto de 2024. A mais recente ocorreu na Unidade Prisional Itaitinga 3 (UP-3), no último domingo (11), quando dois presos tentaram fugir ao utilizar cabelos falsos e roupas femininas. A fuga foi impedida por policiais penais, que perceberam o disfarce dos detentos.

No dia 3 deste mês, um grupo de 22 detentos ligados a uma facção criminosa tentou fugir da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP 2), também em Itaitinga, e fez pelo menos três agentes de reféns. Entretanto, composições policiais conseguiram impedir a fuga. Um interno foi baleado.