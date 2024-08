Detentos fogem de presídio em Itaitinga após fazerem policiais penais reféns

Detentos fugiram na noite deste sábado (3) da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP 2), em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. Três agentes teriam sido feitos reféns, segundo o Sindicato dos Policiais Penais do Ceará (Sindppen-CE).

Ainda não há confirmação oficial do número de detentos que fugiram do presídio antes chamado de CPPL II. Fontes ouvidas pelo Diário do Nordeste dão conta de que alguns deles já foram recapturados. No entanto, como a operação segue em andamento, as autoridades não fecharam o balanço.

Segundo a presidente do Sindppen-CE, Joelia Silveira, a fuga teria ocorrido por volta de 19h20, no momento em que um policial penal trancava um detento na cela 21, da ala D, e foi surpreendido com violência.

"O policial levou um mata-leão. Logo em seguida, foi algemado com 'cossoco' (espécie de faca artesanal). O policial foi amordaçado com mais de 30 presos", relatou Joelia, citando que uma pistola foi encontrada com presos.

Outros dois agentes da UP 2 também teriam ficado em poder dos fugitivos, conforme a policial penal.

Joelia disse ainda que os três policiais foram liberados e "estão bem", mas com "lesões e escoriações".

O Diário do Nordeste solicitou informações à Secretaria da Administração Penitenciária (SAP-CE) e à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Esta matéria será atualizada mediante retorno das duas Pastas estaduais.