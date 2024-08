Polícia investiga sequestro de mulher que teria escapado após pedir água ao suspeito em Jeri; video

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) investiga o caso de uma mulher que relata ter sido sequestrada ao entrar no próprio carro na noite da sexta-feira (2), na localidade de Preá, em Cruz, no Interior do Ceará. A vítima diz que conseguiu fugir do veículo quando o sequestrador desceu para comprar água em um posto de combustível, em Jijoca de Jericoacoara, após ela alegar que estava com sede.

Os agentes envolvidos nas buscas encontraram uma pistola supostamente usada pelo sequestrador, que abandonou o carro e a vítima na conveniência do estabelecimento. A mulher relatou que o suspeito levou seu celular e dinheiro. De acordo com a PM, ele ainda não foi localizado.

Veja também Segurança Lutador de artes marciais é vítima de assalto e morre baleado em Sobral Segurança TJCE aprova criação de varas para julgar homicídios cometidos por facções e crimes contra crianças

Em vídeos do circuito de câmeras do local, aos quais o Diário do Nordeste teve acesso, é possível ver quando o carro para no posto de combustível e o homem entra na loja de conveniência. Logo depois, a mulher desceu rapidamente pela porta do motorista e também foi até o local. Então, ela pediu ajuda a uma atendente e relatou estar sendo vítima de sequestro.

Na sequência, o homem saiu do estabelecimento, pegou alguns objetos no veículo e teria fugido a pé. Segundo informações preliminares, o homem teria entrado em um segundo carro que dava cobertura ao crime.

Diligências continuam em busca do suspeito, informou a PMCE. A arma de fogo e a vítima foram apresentadas na Delegacia Regional de Granja para os procedimentos cabíveis. A corporação orienta que a população pode contribuir com o trabalho policial com denúncias através dos telefones 181 ou 190.