Lutador de artes marciais é vítima de assalto e morre baleado em Sobral

Um lutador de artes marciais morreu em um assalto em Sobral, no Norte do Ceará, nessa quinta-feira (1º). O homem tinha 29 anos e foi baleado enquanto tinha seu celular roubado no bairro Campos Velhos.

O jovem identificado como Wesley Sousa foi homenageado pelo evento local Sobral Fight nas redes sociais. "Sua dedicação, talento e espírito esportivo deixaram uma marca indelével em Sobral", disse nota de falecimento.

"Neste momento de dor, nossos pensamentos e orações estão com sua família e amigos. Que possamos honrar sua memória, lembrando de todos os momentos especiais que vivemos ao seu lado. Descanse em paz, Wesley. Você sempre será lembrado como um verdadeiro guerreiro", lamentou a organização Sobral Fight.

Latrocínio será investigado

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investigará o latrocínio — roubo seguido de morte.

"Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e colheram informações que subsidiarão a apuração policial. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Sobral", pontou a pasta.