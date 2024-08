Itarema registra 12 homicídios em 30 dias, e Polícia reage com a prisão de 12 integrantes de facção

Com o acirramento da guerra entre duas facções criminosas, o Município de Itarema, na Região Norte do Ceará, registrou um total de 12 homicídios, em um intervalo de 30 dias. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) reagiu e prendeu, em duas ações, 12 suspeitos de integrar a facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Conforme os Registros Diários de CVLIs (Crimes Violentos Letais Intencionais), divulgados no site da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Itarema teve quatro homicídios entre os dias 20 e 30 de junho; e mais oito mortes violentas, entre os dias 1º e 18 de julho.

Ao total, foram 12 homicídios em exatos 29 dias. As vítimas são dez pessoas do sexo masculino e duas do sexo feminino. Entre elas, estão dois adolescentes - de 14 e 16 anos. Há registros de duplos homicídios (duas pessoas mortas na mesma ação criminosa), no período. Apenas uma vítima não foi morta com arma de fogo. Foram 11 homicídios dolosos e um latrocínio (roubo seguido de morte).

Confira a lista de vítimas de CVLIs no período:

Sexo masculino, 31 anos, vítima de homicídio doloso, com arma de fogo, no dia 20 de junho de 2024;

Sexo masculino, 16 anos, vítima de homicídio doloso, com arma de fogo, no dia 20 de junho de 2024;

Sexo masculino, 25 anos, vítima de homicídio doloso, com arma de fogo, no dia 23 de junho de 2024;

Sexo masculino, 44 anos, vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), com arma de fogo, no dia 28 de junho de 2024;

Sexo feminino, 47 anos, vítima de homicídio doloso, com arma de fogo, no dia 1º de julho de 2024;

Sexo feminino, 14 anos, vítima de homicídio doloso, com arma de fogo, no dia 2 de julho de 2024;

Sexo masculino, 16 anos, vítima de homicídio doloso, com arma de fogo, no dia 2 de julho de 2024;

Sexo masculino, 31 anos, vítima de homicídio doloso, com arma de fogo, no dia 12 de julho de 2024;

Sexo masculino, 33 anos, vítima de homicídio doloso, com arma de fogo, no dia 12 de julho de 2024;

Sexo masculino, 37 anos, vítima de homicídio doloso, com outros meios (não especificado), no dia 16 de julho de 2024;

Sexo masculino, 18 anos, vítima de homicídio doloso, com arma de fogo, no dia 18 de julho de 2024;

Sexo masculino, 26 anos, vítima de homicídio doloso, com arma de fogo, no dia 18 de julho de 2024.

Polícia desarticula grupo criminoso

Após os homicídios, a Polícia Civil aprofundou as investigações e descobriu que uma quadrilha ligada à facção Comando Vermelho se refugiava em uma residência na localidade de Buriti, em Itarema, no último dia 25 de julho. Na abordagem, oito suspeitos foram presos e oito armas de fogo, apreendidas.

A operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte), com apoio da Delegacia Municipal de Itarema e do Núcleo Operacional da Delegacia Municipal de Acaraú.

Legenda: Oito armas de fogo foram apreendidas durante operação da Polícia Civil em Itarema Foto: Divulgação/ PCCE

Na sequência da investigação, a Polícia chegou a outros quatro integrantes do grupo criminoso, que tentaram fugir para o Estado do Rio Grande do Norte. Os suspeitos foram capturados na última quinta-feira (1º), em uma ação realizada em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN). Uma arma de fogo foi apreendida.

Os últimos presos são considerados como "matadores" da facção criminosa. Além de participar de homicídios em Itarema, eles teriam baleado duas mulheres e uma criança de 3 anos no Município, no dia 12 de julho deste ano. Uma das vítimas é ex-sogra de um suspeito detido.

As investigações apontam que o aumento de homicídios em Itarema foi motivado pelo avanço do Comando Vermelho para tentar tomar o domínio do tráfico de drogas da facção rival Guardiões do Estado (GDE), após a prisão de uma mulher que exercia a liderança da organização criminosa de origem cearense.

Com as prisões, o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, delegado Marcos Aurélio Elias de França, espera uma diminuição no número de homicídios em Itarema. "Essa é a nossa expectativa, não só em Itarema, como em toda a região. Eles também atuavam em Amontada e Itapipoca. Esses 12 suspeitos presos tentavam tomar uma área. A tendência é que haja uma queda significativa no número de homicídios", afirmou, em coletiva de imprensa realizada na última quinta (1º).