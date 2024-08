Donos de abrigo que amarravam e torturavam idosos são presos no Ceará

Um casal dono de uma Instituição de Longa Permanência em Guaiúba, na Grande Fortaleza, foi preso por violência física, patrimonial e psicológica contra idosos. Os jovens, de 23 e 27 anos, amarravam e torturavam as vítimas que moravam no local, de acordo coma Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Eles tinham cartões e senhas dos idosos, segundo mostraram as investigações. Com eles, foram apreendidos nesta sexta-feira (16) livros, medicamentos, seringas e documentos.

Veja também Segurança Elmano anunciará novo programa de segurança pública com concursos e foco em inteligência Segurança Quatro presos que fugiram de unidade na Grande Fortaleza são capturados Segurança Duas mulheres são encontradas mortas próximas a rio no bairro Autran Nunes, em Fortaleza

Alguns idosos foram levados a outra instituição, enquanto outros retornaram aos cuidados das famílias.

O casal foi capturado em Guaiúba no último dia 5 de agosto, em cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Os suspeitos estão à disposição da Justiça cearense.