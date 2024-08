Duas mulheres são encontradas mortas próximas a rio no bairro Autran Nunes, em Fortaleza

Duas mulheres, ainda não identificadas, foram encontradas mortas às margens de um rio, na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Autran Nunes, em Fortaleza. As vítimas, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), possuíam marcas de disparo de arma de fogo nos corpos.

Segundo uma moradora, que não será identificada, o caso ocorreu na rua Moçambique. As vítimas foram vistas, inicialmente, dentro do rio.

O Diário do Nordeste obteve fotos da ocorrência que mostra as mulheres utilizando apenas blusas e calcinhas.

A SSPDS informou que "equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas e colheram indícios que subsidiarão a apuração policial". As duas mortes são investigadas pelo DHPP.