Três homens são presos em flagrante após furto de fios de telefonia em Fortaleza

Três homens foram presos em flagrante por furto de cabos de telefonia, na última terça-feira (13), no bairro José Walter, em Fortaleza. Na ação, os policiais apreenderam ainda um carro e outros materiais utilizados no crime, como serra, faca, tesoura e alicate.

Conforme informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), os agentes estavam em diligências na região quando identificaram o crime em uma via pública do bairro da Capital. Os suspeitos ainda tentaram fugir, mas foram rendidos na sequência.

O trio era formado por um homem de 58 anos, com antecedentes por roubo; um homem de 31 anos, com antecedentes por dano; e um homem de 60 anos. Após serem conduzidos para uma unidade da Polícia Civil, eles foram autuados por furto qualificado mediante concurso de pessoas. A investigação fica a cargo do 8º Distrito Policial.

Furto de fios no Ceará

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), o trabalho de identificação e prisão dos criminosos nesse âmbito acontece com o auxílio de tecnologias, como o Sistema Agilis, que apoia as ações policiais por meio de inteligência artificial aliada às câmeras de videomonitoramento, e o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), que faz o acompanhamento em tempo real.

270 pessoas foram presas por furtos de fios e cabos entre janeiro e julho no Ceará

Outra frente de atuação dos agentes se dá em sucatas. Conforme a SSPDS, há constantes fiscalizações nesse tipo de estabelecimento para verificar a ocorrência de receptação de fios e cabos, além de operações para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão.

Importância de registrar B.O

A Secretaria orienta que os responsáveis pelos fios registrem a ocorrência, o que auxilia o trabalho policial. As vítimas dessa ação criminosa podem fazer o BO em qualquer em qualquer delegacia da Polícia Civil ou por meio do site da Delegacia Eletrônica (Deletron).

A SSPDS ressalta que a população pode contribuir com as investigações policiais, repassando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.