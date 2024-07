Ceará registra a prisão de 226 pessoas por furto ou receptação de fios elétricos no 1º semestre

O Ceará registrou a prisão de 226 pessoas suspeitas de furto, roubo ou receptação de cabos e fios elétricos e ópticos entre janeiro e junho de 2024. O índice representa um aumento de 6,1% no número de detenções no mesmo período do ano passado, quando foram capturados 213 indivíduos.

O crescimento foi ainda maior em Fortaleza. Somente no primeiro semestre, 158 pessoas foram capturadas por esse motivo na capital cearense, uma alta de 22,48% quando comparada às prisões no mesmo período do ano passado, que totalizaram 129 suspeitos.

É o que apontam os dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

O furto ou roubo de cabos, fios elétricos ou de telecomunicações atenta contra a segurança e o funcionamento de serviços de utilidade pública, além do crime de receptação, quando os materiais são comercializados clandestinamente a terceiros, enfatiza a Pasta.

Conforme a Secretaria, o trabalho de identificação e prisão dos criminosos acontece com o auxílio de tecnologias, como o Sistema Agilis, que apoia as ações policiais por meio de inteligência artificial aliada às câmeras de videomonitoramento, e o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), que faz o acompanhamento em tempo real.

Outra frente de atuação dos agentes se dá em sucatas. De acordo com a SSPDS, há constantes fiscalizações nesse tipo de estabelecimento para verificar a ocorrência de receptação de fios e cabos, além de operações para cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

A Secretaria orienta que os responsáveis pelos fios registrem a ocorrência, o que auxilia o trabalho policial. As vítimas dessa ação criminosa podem fazer o BO em qualquer em qualquer delegacia da Polícia Civil ou por meio do site da Delegacia Eletrônica (Deletron).

A SSPDS ressalta que a população pode contribuir com as investigações policiais, repassando informações para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncias”, o site do serviço 181. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.